UFFICIALE - I convocati di Spalletti: out Fabian e Insigne, torna Manolas

E' in programma questa sera alle 18.45 la sfida tra Napoli e Leicester, valida per l'ultima giornata dei gironi di Europa League. Insigne e Fabian non recuperano, torna Manolas. Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Meret, Ospina, Boffelli (numero 72).

Difensori: Costanzo (74), Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Vergara (82), Zielinski.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.