UFFICIALE - I convocati di Spalletti per il Sassuolo: tornano Politano e Ounas

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tornano a disposizione Matteo Politano, reduce dal Covid, e Adam Ounas, proveniente da un infortunio. Out invece Kostas Manolas per gastroenterite. Sono ovviamente assenti gli infortunati Osimhen e Anguissa e il giovane Zanoli, positivo al Covid. Di seguito la lista completa.

I convocati: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Politano, Ounas, Lozano, Mertens, Petagna.