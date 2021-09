UFFICIALE - I convocati per il Cagliari: tornano Mertens e Demme! Ancora out Ghoulam e Lobotka

Riecco Dries Mertens e Diego Demme. Prima chiamata stagionale per l'attaccante belga e il centrocampista italo-tedesco, finora fermi per infortunio. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Cagliari e ufficializza il ritorno dei due azzurri. Ancora out Ghoulam e Lobotka.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano