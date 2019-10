UFFICIALE - I convocati per il Verona: out Lozano! Assenti anche Maksimovic e Hysaj

Allenamento pomeridiano e convocati per il Napoli di Ancelotti. Il Napoli svela tutto sul proprio sito ufficiale. La squadra si è allenata sul campo 2 svolgendo una prima fase di riscaldamento a secco. Successivamente serie di torelli seguita da lavoro finalizzato alla reattività. Di seguito esercitazioni su calci piazzati. Chiusura con partitina a campo ridotto. E' rientrato in gruppo anche Lozano dagli impegni con la Nazionale. Ma il messicano non è in lista.

I convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Insigne, Koulibaly, Karnezis Llorente, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.