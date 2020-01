UFFICIALE - I convocati per la Lazio: out Meret e Koulibaly! Quante assenze

Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista di Lazio-Napoli, match valevole per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A in programma domani. L'allenatore azzurro ha diramato la lista dei convocati per la sfida e non ci sono diversi pezzi importanti della sua rosa. Manca Alex Meret, che non si allena da due giorni, così come Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, ancora alle prese con i rispettivi problemi. Al posto del portiere viene chiamato un giovane della Primavera, il 2002 Daniele. Out anche Amin Younes, fermato dalla febbre, oltre a Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit e Dries Mertens (ancora in Belgio). Di seguito l'elenco completo:

I convocati: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski