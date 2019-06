UFFICIALE - Il 19 luglio amichevole a Dimaro contro la Feralpisalò: definito il calendario estivo

Definito il quadro delle amichevoli estive del Napoli. La terza annunciata, l'ultima in Val di Sole, è in programma il 19 luglio contro la Feralpisalò che milita in Serie C. Ecco il comunicato del club azzurro: "Il Napoli giocherà in amichevole contro il Feralpisalò (squadra che milita in Serie C) il 19 luglio a Dimaro Folgarida.

Si completa così il quadro delle 3 amichevoli che gli azzurri sosterranno nel ritiro della Val di Sole.

Il primo test si disputerà contro il Benevento sabato 13 luglio (ore 17.30), il secondo si giocherà venerdì 19 luglio contro il Feralpisalò (ore 17.30) e il terzo contro la Cremonese mercoledì 24 luglio sempre alle 17.30.

I tagliandi per le tre amichevoli a Dimaro Folgarida potranno essere acquistati on line all'indirizzo:

https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole

Naturalmente è possibile acquistare i biglietti anche presso Ufficio APT di Dimaro".