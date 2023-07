UFFICIALE - Juan Jesus si ferma, botta in allenamento: la nota della SSC Napoli

Il report del club chiarirà eventualmente le sue condizioni.

TuttoNapoli.net

Problemi fisici per Juan Jesus durante la partitella nella seduta pomeridiana di allenamento. Il centrale brasiliano è rimasto a terra per qualche istante ma poi si è rialzato ed ha lasciato il campo sulle sue gambe. Il report del club spiega: "Juan Jesus ha lasciato anzitempo per un lieve risentimento alla coscia".