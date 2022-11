UFFICIALE - Kvaratskhelia lavora ancora a parte a Castel Volturno: solo terapie per il georgiano

Niente rientro in gruppo per Khvicha Kvaratskhelia, che dunque resta in forte dubbio per la partita con l'Udinese, in programma tra due giorni.

Niente rientro in gruppo per Khvicha Kvaratskhelia, che dunque resta in forte dubbio per la partita con l'Udinese, in programma tra due giorni. Oggi, come comunicato dal Napoli nel suo consueto report da Castel Volturno, l'ala georgiana ha fatto soltanto terapie dopo la lombalgia acuta che l'ha costretto ai box nelle ultime due partite. Kvara non si allena coi compagni, è difficile rivederlo in campo contro l'Udinese.