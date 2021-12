UFFICIALE - Leicester, infortuni e sospetti casi Covid: 7 inglesi rimasti a casa

Brutte notizie per il Leicester in vista della gara di domani contro il Napoli, decisiva per il passaggio del turno in Europa League. Gli inglesi avranno ben sette giocatori indisponibili domani. A causa di infortuni e alcuni sospetti casi Covid, Rodgers (qui le sue parole in conferenza) non potrà contare su Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell. Di questi giocatori, gran parte riserve, molto probabilmente solo l’attaccante Iheanacho e il difensore Vestergaard sarebbero scesi in campo domani sera.