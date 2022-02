UFFICIALE - Lobotka recuperato per la Lazio! L'annuncio di Spalletti: "Ma non parte dall'inizio"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha fatto il punto sull'infermeria alla vigilia di Lazio-Napoli, posticipo della 27esima giornata di Serie A

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha fatto il punto sull'infermeria in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli, posticipo della 27esima giornata di Serie A: "Osimhen sta molto meglio rispetto alle ultime gare che ha giocato, sta bene rispetto alla possibilità di giocare 90 minuti. Lobotka lo portiamo, ma la vedo difficile possa partire dall'inizio: oggi ha fatto un po' di diversificato e l'allenamento con la squadra. E' convocato, viene con noi ma lo valuteremo con calma in base alla sua reazione muscolare. Con Lozano ho parlato stamattina, ha detto che si sente molto meglio e crede che quella di non operarsi sia stata la soluzione giusta. Anguissa ha ancora bisogno di questa settimana e di valutare tramite esami clinici quella che sarà l'eventuale ripresa".