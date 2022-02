UFFICIALE - Lozano, iniziato iter riabilitativo: fissata tabella di lavoro dopo l'infortunio

Hirving Lozano ha rimediato una lussazione alla spalla destra dopo l'infortunio in Nazionale. Il messicano è rientrato da poco in Italia e ora la società sul sito ufficiale fa sapere che, dopo il consulto con lo staff medico del Club e il Professor Castagna, il calciatore ha iniziato il suo iter riabilitativo che prevede terapie e lavoro personalizzato in palestra.