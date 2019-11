UFFICIALE - Milik, la diagnosi dell'infortunio nel report del club: i dettagli

L'attaccante del Napoli, Arek Milik non riesce a trovare pace con gli infortuni. Il polacco non era sceso in campo contro il Genoa e non ha potuto rispondere alla convocazione della sua Nazionale. Secondo quanto affermato dal report sulla seduta d'allenamento del Napoli, "Milik sta proseguendo la sua tabella personalizzata per recuperare da un mio-tendineo stato di sofferenza nella zona addominale". Oltre che per la trasferta di sabato col Milan, Milik è in dubbio pure per Liverpool. Incerti i tempi di recupero.