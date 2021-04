UFFICIALE - Nessuna sorpresa in casa Napoli: intero gruppo squadra negativo al Covid-19

Non ci sono sorprese in casa Napoli dopo l'ultimo giro di tamponi svolto dopo la mezzanotte. Nessun positivo al Covid-19 e, quindi, tutti a disposizione di Rino Gattuso per la sfida con la Sampdoria. Ad annunciarlo è il club azzurro tramite Twitter: "Tutti negativi a Covid-19 i tamponi molecolari effettuati, ai componenti del gruppo squadra, stanotte dopo le 24:00".

