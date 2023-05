Nuovo infortunio per il Napoli emerso durante l'allenamento mattutino a Castel Volturno

Nuovo infortunio per il Napoli emerso durante l'allenamento mattutino a Castel Volturno. Come si legge sul sito ufficiale, Gollini ha fatto palestra per un affaticamento all'addutttore destro. Palestra anche per Mario Rui. Lozano ha effettuato terapie.