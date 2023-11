UFFICIALE - Real Madrid-Napoli, sospesa vendita biglietti settore ospiti

Lo comunica il Napoli senza però specificare il motivo.

E' stata sospesa la vendita dei biglietti del settore ospiti del Santiago Bernabeu per Real Madrid-Napoli. Lo comunica il Napoli senza però specificare il motivo: "SSC Napoli comunica che, per ragioni di natura tecnica, la vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita Real Madrid-Napoli del 29/11/2023 h 21:00 è sospesa e verrà riprogrammata appena possibile".