UFFICIALE - Roma-Napoli, vendita biglietti vietata ai residenti in Provincia di Napoli: i dettagli

Biglietti in vendita per Roma-Napoli, match valido per la l'11^ giornata di Serie A. Come specificato attraverso il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli, la vendita dei tagliandi sarà vietata ai residenti in Campania: "Sono in vendita i biglietti per Roma-Napoli, undicesima giornata di Serie A in programma sabato 2 novembre alle ore 15.

Le vendite termineranno alle ore 19 di venerdì 1 novembre.

Prezzo biglietti € 50,00 + commissioni.

Punti vendita: Ricevitorie Vivaticket (escluse quelle della provincia di Napoli) e sito www.vivaticket.it.

Divieto di vendita dei biglietti per i Residenti nella Provincia di Napoli anche se provvisti di fidelity card. Sono esclusi i possessori di fidelity card AS ROMA (Roma Card/Privilege/Away).

Informazioni

logistiche suggerite dalla Digos:

i tifosi del Napoli in arrivo nella Capitale con pullmann, minivan e mezzi propri dovranno essere invitati ad utilizzare il seguente itinerario:

Casello autostradale - Raccordo A1 - GRA (SALARIA) - Via Salaria (Uscita Settebagni) - Tangenziale Est (Direzione Foro Italico) - Circonvallazione Salaria - Via Del Foro Italico - Largo Ferraris IV - Settore Ospiti Nord/Macchia della Farnesina".