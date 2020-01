UFFICIALE - Si ferma anche Karnezis: distorsione alla caviglia per il portiere

Un nuovo infortunio colpisce il Napoli. Orestis Karnezis nell'allenamento di ieri ha rimediato un problema alla caviglia destra: si tratta di una distorsione come reso noto dalla SSC Napoli nel report della seduta odierna. Oggi il greco non s'è allenato con il gruppo e ha svolto una seduta in palestra per recuperare dall'infortunio.