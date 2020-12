UFFICIALE - Sorteggio EL, sarà Granada-Napoli ai sedicesimi! Gli azzurri pescano gli spagnoli

Si sono svolti a Nyon i sorteggi per i sedicesimi di finale d'Europa League. Le 12 vincitrici dei gruppi e le 12 seconde, più otto squadre provenienti dalla Champions, terze nei rispettivi gironi divise in base ai punti del girone in 4 teste di serie e 4 non teste di serie, erano presenti nell'urna. E il Napoli ha pescata il Granada, attualmente settimo in Liga spagnola e secondo alle spalle del PSV nel girone E.