UFFICIALE - Sospiro di sollievo per Lozano, non c'è commozione: gli esiti degli esami

Brutto incidente per Hirving Lozano al volto nel corso di Napoli-Leicester di Europa League. Il messicano ha dovuto abbandonare il campo al 44' dopo uno scontro con Ndidi. Questo l'esito degli esami ai quali si è sopposto l'azzurro, comunicati dalla SSCNapoli: "Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo".

