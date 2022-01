UFFICIALE - Spalletti recupera un'altra pedina: anche Mario Rui si è negativizzato!

Altra buona notizia per Luciano Spalletti. Come comunicato dal Napoli tramite un tweet pubblicato poco fa, anche Mario Rui si è negativizzato. Covid-19 alle spalle anche per lui, dopo le belle notizie dei giorni scorsi legate a Lozano, Meret e Malcuit. Domani il terzino portoghese svolgerà le consuete visite post-Covid e si metterà a disposizione dell'allenatore in vista della prossima partita di campionato con il Bologna.