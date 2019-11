UFFICIALE - Ssc Napoli, confermato allenamento alle 15.30 al San Paolo per gli abbonati: i dettagli

Direttamente dal sito ufficiale del Napoli arriva la conferma dell'allenamento di domani al San Paolo aperto agli abbonati. Queste le parole del comunicato della società azzurra: "Domani, 7 novembre, alle ore 15:30 la prima Squadra della SSC Napoli svolgerà una seduta di allenamento allo stadio San Paolo di Napoli.Il Club è lieto di invitare tutti gli abbonati della stagione sportiva 2019.20 ad assistere a questo evento molto atteso. Solo ed esclusivamente coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento, per la stagione sportiva in corso, avranno la possibilità di accedere all’impianto, nel settore Distinti, per la visione dell’allenamento, esibendo la propria fidelity card, il segnaposto dell’abbonamento e un documento d’identità. Per questo evento non sarà consentito il cambio utilizzatore. La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare, anche in occasione dell’allenamento, il Regolamento d’uso dell’Impianto (https://www.sscnapoli.it/static/content/Regole-accesso-e-uso-151.aspx) e il Codice di Condotta (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx)"