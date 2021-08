UFFICIALE - Wisla Cracovia-Napoli su Sky in pay per view: costo e dettagli

Wisla Cracovia-Napoli, seconda amichevole internazionale degli azzurri, sarà trasmessa domani su Sky Sport, Canale 251 in pay per view, al prezzo di Euro 9.99. Il match si disputerà al Henryk Reyman Stadium di Cracovia alle ore 18. L'incontro è stato organizzato per celebrare il 115esimo anniversario della fondazione del Club polacco.