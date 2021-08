ULTIM'ORA Sky - Tutino vicinissimo al Parma: incontro col Napoli per chiudere

Gennaro Tutino è vicinissimo al Parma. L’attaccante di proprietà del Napoli, reduce da una grande stagione con la Salernitana, è pronto a tornare a giocare in Serie B. Infatti, stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, è previsto in serata un incontro tra Napoli e Parma per definire l’accordo e chiudere l’operazione. La trattativa è in via di definizione.