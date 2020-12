ULTIM'ORA - Llorente-Samp, si chiude! Il Napoli lo libera, la prossima settimana il 'sì' definitivo

Fuori dal progetto Napoli e mai in campo questa stagione, Fernando Llorente è pronto a lasciare il Napoli. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, secondo cui l'attaccante spagnolo ha totalmente aperto ad un passaggio alla Sampdoria. I due club - scrive Alfredo Pedullà - sono già d'accordo, De Laurentiis libererà lo spagnolo in scadenza e Ferrero rileverà il cartellino fino a giugno, con possibile opzione poi per un altro anno. La prossima settimana tutto dovrebbe andare in porto, da gennaio Llorente sarà della Samp.