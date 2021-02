Ultime da Castel Volturno: sei azzurri lavorano ancora a parte, il report

Allenamento mattutino per il Napoli alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Ecco il report ufficiale: "La squadra di è allenata sui campi 1 e 2. Dopo una prima fase di riscaldamento ed esercitazione tattica, il gruppo ha svolto partita a campo ridotto. A chiusura di allenamento sessione di tiri.

Petagna, Lozano e Ospina hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Hysaj e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo e terapie. Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo".