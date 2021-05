Una delle poche note liete dopo i 3 punti buttati

Il Napoli ha pareggiato ieri con il Cagliari e ha letteralmente gettato via tre punti che sembravano ormai in cassaforte. Gli azzurri, al 94’, hanno subito la rete del pareggio che rischia di complicare la corsa alla Champions. Tra le poche note liete dell’1-1 con i sardi, oltre alla grande prestazione di Osimhen, autore di un gol, c’è stata sicuramente la partita di Meret. Chiamato a sostituire nuovamente Ospina, ancora fermo ai box per infortunio, il portiere friulano è stato uno dei migliori in campo.

UNO DEI MIGLIORI - Meret è diventato protagonista della gara a fine primo tempo dicendo di no all’ex Pavoletti e soprattutto a Nandez. L’ex Spal si è ripetuto nella ripresa e ha salvato il vantaggio quando a mano aperta ha negato la rete a Pavoletti. Nulla da fare sul gol in pieno recupero di Nandez, dovuto ad una dormita difensiva in cui Hysaj si è fatto sorprendere alle spalle. In generale, una prova molto convincente per l’estremo difensore azzurro, che ha cercato in tutti i modi di regalare i tre punti ai suoi, ma senza riuscirci. La nota positiva è che non ha fatto sicuramente rimpiangere l’assenza di Ospina e ha dimostrato a tutti il suo valore tra i pali.