"Una grande vittoria per una grande ripartenza", ADL fa i complimenti alla squadra sui social

Il Napoli è riuscito in una vera e propria impresa battendo la capolista Juventus 2-1. Grandissima prestazione degli azzurri che tornano alla vittoria in campionato nel modo migliore. A complimentarsi con tutta la squadra anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha postato un messaggio dal proprio account Twitter: "Una grande vittoria per una grande ripartenza. Forza Napoli Sempre"

Una grande vittoria per una grande ripartenza. Forza Napoli Sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 26, 2020