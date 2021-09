Velocità, qualità e capacità di soffrire: il Napoli è sul 2-0 a fine primo tempo

Il Napoli va al riposo sul 2-0. La squadra di Luciano Spalletti offre un altro primo tempo d'altissimo livello, sbloccandola con Osimhen dopo un'altra occasione a campo aperta sparata su Audero. Il Napoli tiene botta sulla reazione della Sampdoria, salvandosi in un paio di occasioni anche con Ospina, sprecando diverse azioni in ripartenza ma sapendo anche soffrire e poi trovando il raddoppio con un grandissimo gol di Fabian Ruiz all'angolino. La Sampdoria però è viva e nella ripresa proverà subito il tutto per tutto.