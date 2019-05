Venerdì nuovo appuntamento Ancelotti-ADL: week end di lavoro, tecnico pronto a costruire in autonomia

La sessione estiva di calciomercato non è ancora cominciata, ma il Napoli già si muove per mettere a punto quelle che saranno le strategie. Quando siamo ormai arrivati al primo acquisto per la nuova stagione (E' fatta per Di Lorenzo), si prepara un nuovo summit tra le parti interessante.



WEEK END DI LAVORO - Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, "Ancelotti e De Laurentiis si incontreranno ancora e a breve, il mercato vira al largo di Capri dove venerdì si vedranno per un week-end di lavoro e di festeggiamenti. L’allenatore il 10 giugno compirà 60 anni, ma prima di partire per il Canada brinderà con il Napoli".

PUNTI DI VISTA DIFFERENTI - Ancelotti e De Laurentiis, due personalità forti con una visione comune degli obiettivi, seppur con punti di vista differenti come spiega IL Corriere del Mezzogiorno: "C’è tanto ad unirli, c’è soprattutto la sinergia di intenti. E c’è la visione del calcio d’azienda, quello che impone equilibrio, virtuosismi finanziari e regole europee. E poi c’è il concetto di squadra, la prima che Carlo Ancelotti si appresta a costruire in autonomia, provando a scrollarsi il retaggio sarrista che aveva ereditato, la dodicesima che il presidente De Laurentiis varerà con l’obiettivo di mantenere lo standard d’alta classifica. Su questo le strade sono parallele e i punti di vista differenti, davanti ci sono due mesi e più per trovare il migliore dei compromessi possibili.