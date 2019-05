Sportitalia - Di Lorenzo-Napoli, è fatta! Programmate le visite mediche, le cifre

Il Napoli è pronto allo sprint decisivo per Giovanni Di Lorenzo (25), terzino destro di casa Empoli: secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il suo blog, ci sarebbe l'accordo totale tra la società azzurra e quella toscana appena retrocessa in Serie B. Le visite mediche - si legge - sarebbe state fissate per giovedì a Roma: "Tutto confermato, nessuna sorpresa. Giovanni Di Lorenzo sarà il primo rinforzo del Napoli. Nessun altro club avrebbe potuto battere la concorrenza del club di De Laurentiis per il terzino classe 1993, nelle ultime ore c’erano state ammissioni anche da parte di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli. Operazione vicina ai dieci milioni, anche sotto quest’aspetto l’accordo era stato impostato. Programmate le visite per giovedì a Roma, Di Lorenzo è reduce da una stagione di grande rendimento, sarà lui il primo acquisto del Napoli. Per l’Empoli un’importante plusvalenza visto che fu acquistato dal Matera per poco più di mezzo milione".