Verdi saluta il Napoli: "Mi sono sentito a casa, avrai un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo"

Come promesso, Simone Verdi saluta i tifosi. Lo fa con un post social e con questo messaggio: "Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo!". Ecco il suo post: