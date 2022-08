Vergogna al Franchi, il papà del bimbo francese: “Insultato e costretto a togliere la maglia azzurra!”

La redazione di Serie A News ha parlato con il padre del piccolo tifoso azzurro che ha raccontato

Luciano Spalletti è stato vittima di insulti, lancio di bottigliette e anche un tentativo di schiaffo da parte di un tifoso allo stadio Franchi. Purtroppo non è stato l’unico episodio da censurare: ci sono stati cori di discriminazione territoriale ma a far discutere è stata anche l’immagine di un bambino, inquadrato dalle telecamere di DAZN durante la sfida, circondato da tifosi viola che indossava una maglia del Napoli alla rovescia.

La redazione di Serie A News ha parlato con il padre del piccolo tifoso azzurro che ha raccontato: “Antonio è arrivato allo stadio indossando il completino del Napoli, ma ai cancelli, per la prima volta, gli steward ci hanno bloccato. Non volevano che entrasse in tribuna con i colori azzurri”.

Abbiamo assistito al riscaldamento appoggiati alle ringhiere che affacciano sul campo, ma diverse persone hanno iniziato a inveirci contro. Non me lo aspettavo, la cosa mi ha innervosito ed i toni si stavano alzando in maniera preoccupante”.

Dunque, la decisione drastica: “Per evitare problemi abbiamo deciso di spostarci, e gli steward hanno obbligato Antonio a togliere la maglietta. Non ne avevamo altre, così l’ha dovuta indossare al contrario. Almeno ha funzionato: ci hanno lasciato in pace”.