"Vergognatevi, ormai frittata è fatta, indegni!", contestazione Ultras alla squadra in partenza per il Maradona

Chiaro che ci sia in questo momento dispiacere per il ko con l'Empoli e in generale per la situazione difficile vissuta dalla squadra

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it C'è stata una contestazione di alcuni gruppi ultras all'uscita del Napoli dall'Hotel Caracciolo per dirigersi verso lo stadio Maradona. "Vergognatevi" e "Voi non siete napoletani" alcuni cori che si sono facilmente uditi. E ancora: "Solo gli ultras vincono sempre!". Cori intonati mentre il pullman partiva per dirigersi verso Fuorigrotta. Chiaro che ci sia in questo momento dispiacere per il ko con l'Empoli e in generale per la situazione difficile vissuta dalla squadra. "La frittata è fatta, indegni", cosi' recita lo striscione esposto da alcuni gruppi organizzati.