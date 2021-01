Verona, Barak a Sky: "Serviva la nostra miglior partita con entusiasmo e passione!"

Antonin Barak, attaccante del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3 a 1 contro il Napoli: "Serviva il miglior Verona come ha detto Juric? Solo oggi l'ha detto 10 volte, durante la settimana anche di più. Il Napoli è forte, se non avessimo giocato la nostra miglior partita, con entusiasmo e passione, non avremmo potuto vincere. Quando le cose vanno male deve venir fuori sempre il carattere di squadra. Meglio che il Napoli ha segnato subito, perché avevamo tutta la gara per cambiare le cose. Siamo stati subito bravi, con personalità e fiducia abbiamo segnato e poi l'abbiamo vinta.

Obiettivi? Il nostro obiettivo sono i 40 punti, come diceva sempre Ranieri al Leicester. Quando ci salveremo penseremo ad altri obiettivi".