Verso la Samp: per Gazzetta quattro cambi rispetto alla Juve, out anche Manolas

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte dei due allenatori, Ancelotti e Di Francesco, alla vigilia del match contro la Sampdoria. Quattro cambi rispetto alla Juve: Maksimovic in difesa, Elmas in mediana, Younes a sinistra e Llorente attaccante. In panchina Manolas, Allan, Insigne e Mertens.