Via 8 giovani, ne restano 2: il nuovo gruppo di Garcia (che verrà presentato stasera)

© foto di www.imagephotoagency.it

La preparazione del Napoli è in una fase decisiva: da oggi Garcia potrà lavorare con il suo organico che stasera sarà presentato a Dimaro-Folgarida, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che vanno via tanti giovani: "I difensori D’Avino, Russo, Turi che giocheranno in Primavera, Marchisano alla Pro Sesto, Vergara alla Reggiana, D’Agostino al Monopoli, Ambrosino al Catanzaro, Cioffi al Gubbio. Garcia li ha salutati ringraziandoli per l’impegno profuso, rimarranno Coli Saco e Obaretin per colmare i vuoti lasciati da Ndombele e Kim a livello numerico in attesa del mercato".