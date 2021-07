Vice CT Messico tranquillizza su Lozano: "Attimi di disperazione, ora sta bene!"

Jorge Theiler, vice-commissario tecnico del Messico (in panchina per la squalifica del c.t.) Tata Martino, ha tranquillizzato tutti dopo l'infortunio choc occorso all'attaccante del Napoli nella sfida contro Trinidad e Tobago per la prima giornata della fase a gironi della CONCACAF Gold Cup: "Abbiamo visto Lozano sdraiato al suolo - le sue parole in conferenza stampa - e abbiamo vissuto attimi di disperazione.

Siamo rimasti sgomenti per il colpo, pensavamo che avesse influito molto sulla sua salute e ci siamo preoccupati. Ora siamo tutti più tranquilli, sappiamo che sta bene. Ora pensiamo alla salute del Chucky, affinché si riprenda al meglio. E' questa la cosa fondamentale. Non pensiamo al Lozano calciatore, ma all'uomo".