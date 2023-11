VIDEO - ADL dribbla i giornalisti, protetto da Lombardo: "Che succede con Garcia? Che deve succedere..."

Aurelio De Laurentiis non ha voluto rispondere alle domande dei tanti giornalisti appostati all'esterno della 'Sapienza Università di Roma

Aurelio De Laurentiis non ha voluto rispondere alle domande dei tanti giornalisti appostati all'esterno della 'Sapienza Università di Roma', dove il presidente del Napoli era presente per partecipare a una tavola rotonda sul tema degli stadi in Italia.

Ai colleghi che gli chiedevano del Napoli, di Rudi Garcia e del futuro della panchina il patron ha solo sorriso, senza replicare, protetto dal responsabile della comunicazione Nicola Lombardo: "Presidente può dirci qualcosa sul Napoli? E' una bellissima squadra, forte, in una grande città. Che succede con Garcia? Che cosa deve succedere...".