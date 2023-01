VIDEO - ADL gioisce coi tifosi che cantano "La capolista se ne va"

Il patron del Napoli ha lasciato il Maradona felice e radioso, salutato dai tifosi scatenati che hanno attorniato il consueto van che lo porta allo stadio

Che gioia per Aurelio De Laurentiis. Come raccontato da Canale 8 durante la trasmissione EnergiAzzurra, il patron del Napoli ha lasciato il Maradona felice e radioso, salutato dai tifosi scatenati che hanno attorniato il consueto van che lo porta allo stadio. In basso le immagini del presidente all'uscita dall'impianto di Fuorigrotta.