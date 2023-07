VIDEO - Di Lorenzo festeggiato nella sua Ghivizzano: "Il merito dell'uomo che sono va alla mia famiglia"

Grande festa in piazza a Ghivizzano, in provincia di Lucca per il suo figlio più famoso: Giovanni Di Lorenzo.





Il capitano del Napoli è salito sul palco, annunciato dallo speacker del Maradona Decibel Bellini, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La mia famiglia è stata una parte fondamentale di me, della mia vita e del mio percorso personale, aiutandomi in tanti aspetti e permettendomi di diventare l'uomo che sono oggi. Mi hanno sempre supportato e non hanno mai voluto apparire al mio posto e questo è una cosa fondamentale per un ragazzo che ha il sogno di diventare un professionista. Il merito è anche della mia famiglia e averli visto emozionati è stato qualcosa di bello”. Di seguito le immagini.