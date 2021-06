VIDEO - Ecco lo scoop delle Iene sull'audio Var sparito: "Ho controllato, il contrasto c'è"

“Ho controllato adesso, il contrasto c’è”. La redazione delle Iene ha pubblicato nuovi e fondamentali elementi relativi a Inter-Juventus del 2018 e del caso dell’audio della sala Var “sparito”.

Lo scrive la stessa redazione della trasmissione di Mediaset: "È l’audio dell’episodio più discusso da anni, quello nel momento della mancata seconda ammonizione (e quindi mancata espulsione) dello juventino Pjanic. Cosa si sono detti in quel momento arbitro e Var? Noi vi facciamo vedere in esclusiva il video della sala Var. Leggendo i labiali, abbiamo fatto scoperte davvero clamorose, che sembrano non corrispondere a quanto raccontato dagli arbitri finora"

QUI IL VIDEO INTEGRALE