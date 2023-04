VIDEO - Festa Scudetto rimandata: i tifosi a Piazza Plebiscito

Festa Scudetto rimandata a Napoli, ma in città si fanno le prove generali per l'imminente traguardo.

Fonte: dall'inviato Antonio Gaito

Festa Scudetto rimandata a Napoli, ma in città si fanno le prove generali per l'imminente traguardo. C'è un mix tra delusione e gioia nei tifosi che sfilano tra le strade della città, c'è il rammarico di non festeggiare a pieno oggi ma la sicurezza che lo si farà presto. In tantiissimi comunque stanno lo stesso festeggiando. Di seguito le immagini da Piazza Plebiscito.