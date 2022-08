VIDEO/FOTO TN- Il Napoli è arrivato al Maradona: il nuovo pullman col corno portafortuna

Il Napoli è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona, dove alle 18,30 affronterà il Monza per la seconda giornata di campionato.

Fonte: dal Maradona, Fabio Tarantino

Il Napoli è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona, dove alle 18,30 affronterà il Monza per la seconda giornata di campionato. Il pullman azzurro con una nuova colorazione, vicino al Vesuvio è presente un corno rosso portafortuna, è stato accolto da due ali ali di tifosi in trepida attesa per la prima gara stagionale casalinga e curiosi di ammirare da vicino i nuovi acquisti.