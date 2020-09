VIDEO/FOTOGALLERY - Allan, festa di addio a Napoli: squadra a Posillipo

Festa di addio per Allan e la moglie Thais a Napoli in un locale di Posillipo. Il centrocampista brasiliano dell'Everton è tornato in città per salutare gli amici napoletani, gli ex compagni di squadra e le loro metà. Tra i presenti: Mertens, Koulibaly, Insigne, Meret, Maksimovic, Llorente, Luperto, Hysaj, Mario Rui, e Ospina. Nel locale si è esibito il cantante Andrea Sannino che ha cantato il suo cavallo di battaglia "Abbracciame". Di seguito le foto e i video dei calciatori mentre escono dal locale.