VIDEO - Gattuso in conferenza: "Osimhen? Troppo facile con lui, non è merito mio. Serve però equilibrio..."

Al termine della vittoria per 2-0 sul campo del Parma, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa: "Cambio modulo? Con Osimhen è troppo facile, non ho nessun merito. Ora lo dite perchè è andata bene, altrimenti avreste detto come si fa a giocare con Fabian e Zielinski da soli a centrocampo, 4 punte ecc. noi dobbiamo andare dietro i nostri principi e trovare equilibri perché sappiamo Osimhen che giocatore è. L'errore nel primo tempo è stato di non attaccare la profondità con le mezzali e gli attaccanti.

Sui mille spettatori: "E' ancora un altro sport. 1000 o nessuno cambia niente. Non è calcio per ora, lo facciamo perché siamo professionisti ma il tifoso è il calcio".

A che punto è il suo Napoli? "Noi sappiamo che cosa vogliamo fare, dobbiamo migliorare. Pure gli ultimi 7 minuti, quando hanno dato il recupero abbiamo subito 4 angoli, dobbiamo migliorare questo, poi le seconde palle, tenere sempre la concentrazione perché poi per il resto abbiamo grande tecnica, ma si deve saper soffrire".

Sul mercato ancora aperto: "Per me è facile, bisogna farsene una ragione. Il calcio è cambiato ormai, dopo il Covid girano ancora meno soldi, non sono aziendalista ma bisogna rispettare le società senza sponsor al 100%, senza tifosi, tutti dobbiamo ridimensionarci un po'".