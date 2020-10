VIDEO - Ghoulam risponde ai tifosi: "A Napoli si piange due volte! Orgoglioso di essere ancora qui, sui compagni..."

Una serata social per Faouzi Ghoulam. Il terzino dell'Algeria si è dedicato ai suoi followers su Instagram, rispondendo a diverse domande rivoltegli proprio dai suoi seguaci social. Tifosi napoletani ma soprattutto francesi ed algerini, che hanno rivolto a Ghoulam tante curiosità anche riguardo la sua esperienza in azzurro: "Cosa penso di Napoli? E' una bella città, diciamo che si piange due volte, quando arrivi e quando te ne vai. E' bello! Ho legato tanto con Dries, Koulibaly, Insigne, visto che sono tanti anni che giochiamo insieme".

Ad un tifoso che gli ha chiesto di inviargli una maglia, il terzino algerino sorridente ha risposto con grande disponibilità: "Questa domanda mi fa ridere. Senza problemi, ti prometto che ti manderò una maglia, ti aggiorno dopo. Non ti preoccupare, l'avrai!".

Rimpianto più grande? "Non c'è, perchè bisogna vivere senza rimpianti. Ogni cosa è un'esperienza, positiva o negativa".

Chi è il difensore più forte del mondo tranne Koulibaly? "Questa è una domanda semplice, per me tutta la vita Kalidou! Non ci sono dubbi su questo!".

Il più comico dello spogliatoio? "Direi Malcuit, anche se Manolas non è male".

Ti trovi bene a Napoli? "Certo, sono più di sei anni! Per un calciatore è tantissimo, quasi la metà della carriera, per me molto di più, ne sono orgoglioso!".

Ghoulam ha poi dedicato un messaggio ai suoi followers: "Ancora 9mila followers e saremo al milione su Instagram, vorrei ringraziare tutti. Una volta arrivati al milione vorrei fare un gioco per vincere dei regali, quindi faremo questo gioco e manderò alle persone dei regali. Per l'Algeria aspetteremo che riaprano le frontiere. Un modo per dare un sorriso in questo momento difficile. Ci saranno anche tantissime maglie da regalare visto che me lo state chiedendo in tanti. Un abbraccio a tutti e forza Napoli!".

IN BASSO IL VIDEO!