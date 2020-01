VIDEO - Giuntoli uscito dall'hotel dopo incontro con agenti di Politano: nessuna dichiarazione

Dopo Davide Lippi, agente di Politano, anche Cristiano Giuntoli è uscito dall'hotel Colombo, zona Porta Venezia, al termine dell'incontro con l'entourage dell'esterno dell'Inter. Nessuna dichiarazione ai giornalisti presenti da parte del ds azzurro che è andato via in taxi. Filtra ottimismo sul buon esito dell'operazione. Domani le parti si incontreranno di nuovo per l'accordo sull'ingaggio. Ecco il video: