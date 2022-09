VIDEO - Il disappunto di Lozano: Spalletti gli preferisce Zerbin, il Chucky rifiuta il saluto dello staff

Non gli è andata giù questa decisione, evidentemente, e fine partita il Chucky ha mostrato disappunto.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte trionfale in quel di San Siro una nota stonata è Hirving Lozano. Rientrato tra i convocati dopo l'influenza che l'aveva costretto a casa per la trasferta in Scozia, il messicano è rimasto in panchina per tutta la partita. Quando Luciano Spalletti ha capito che era il momento di sostituire un brillante Politano, la scelta è ricaduta sul più giovane Alessio Zerbin.

Il video incriminato

Lo si nota da un video, divenuto virale sui social, in cui Lozano rifiuta il saluto di uno dei collaboratore, mentre tutti i compagni sono in giro sul terreno di gioco, a far festa per il trionfo. Di seguito le immagini.