VIDEO - James incanta in Copa America: assist sopraffino per il gol vittoria di Duvan

L’obiettivo di mercato del Napoli James Rodriguez è in forma smagliante: assist d'oro per Duvan Zapata per il gol dell'1-0 contro il Qatar

L’obiettivo di mercato del Napoli James Rodriguez è in forma smagliante. Il fantasista colombiano sta mostrando le sue doti nel corso della Copa America. Dopo l’assist di sabato scorso, ieri il calciatore dl Real Madrid ha sbloccato la partita con un assist perfetto, al minuto 86, per il colpo di testa di Duvan Zapata che ha dato la vittoria ai suoi contro il Qatar. Así fuel gol de Duván Zapata para el 1-0 ante @QFA_EN pic.twitter.com/NTiRbXjJAH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 19 giugno 2019