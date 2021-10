VIDEO - La squadra entra sul terreno del Franchi: Napoli in completo rosso

Il Napoli ha fatto il suo ingresso in campo sul terreno di gioco dello stadio Franchi di Firenze. Gli azzurri, oggi in completo rosso, si stanno riscaldando per la sfida che li attende alle 18 contro la Fiorentina. L'account Twitter del SSCNapoli ha pubblicato il video dell'entrata degli azzurri guidati dal capitano Lorenzo Insigne. Di seguito le immagini.